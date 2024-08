Zuwachs in Willich 28 neue Azubis starten bei der Stadtverwaltung

Die rund 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählende Stadtverwaltung in Willich bekommt Zuwachs: Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) und Kämmerer Raimund Berg haben am Donnerstag auf dem Gelände von Schloss Neersen 28 neue Auszubildende begrüßt. „Im Rahmen der schon traditionellen Einführungstage gibt es für die jungen Frauen und Männer sozusagen eine Art zweitägigen Crashkurs in Sachen Verwaltung“, teilt Stadtsprecher Michael Pluschke mit.