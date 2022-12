Nach Explosionen in Willich 23-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

In dem Wohn- und Geschäftshaus an der Brauereistraße in der Willicher Innenstadt hatte es am Montagnachmittag eine Explosion gegeben - so stark, dass für einen Augenblick der Dachstuhl abhob, Dachziegel fielen auf unten stehende Autos. Auf diese starke Explosion folgten weitere von geringerem Ausmaß. Ein Feuerwehrmann, der zufällig vorbei kam, kletterte auf einen Balkon und verschaffte sich so Zugang in die Maisonette-Wohnung, in der er den Schwerverletzten vorfand und ins Freie brachte, bevor weitere Explosionen folgten und der Dachstuhl in Vollbrand geriet.