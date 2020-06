Kommunalwahl 2020 in Willich : 100 Prozent Zustimmung für Kandidatin Claudia Poetsch

Willich Alle anwesenden Mitglieder der Willicher Grünen stimmten für Claudia Poetsch. Sie geht nun ins Rennen ums Bürgermeisteramt. Zudem gibt es nun eine Doppelspitze.

Die Stimmung auf der Wahlversammlung der Willicher Grünen in der Niershalle in Neersen hätte besser nicht sein können. Mit Raimund Berg wird die Ökopartei zum ersten Mal einen Beigeordneten und Kämmerer stellen. Und Claudia Poetsch machte deutlich, dass sie es als Bürgermeisterkandidatin ernst meint. Sie wurde mit 100 Prozent der Stimmen nominiert.

„Ich werde alles geben, um erste hauptamtliche Bürgermeisterin in Willich zu werden. Wir sind bereit und in der Lage, die neue Rolle als Gestalter anzunehmen und damit Verantwortung zu übernehmen, und deshalb sage ich euch mit absoluter Überzeugung: Seid mutig und selbstbewusst im Wahlkampf, auf uns kommt es an“, sagte Claudia Poetsch. Sie führt die Reserveliste an, gefolgt von Christian Winterbach, Sina Kingen, Merlin Praetor, Julia Praetor und auf Platz sechs Hagen Becker. Aktuell sind die Grünen mit sechs Mitgliedern im Stadtrat vertreten. Einer davon ist Roland Müller, der Schwiegervater von Merlin Praetor. Er ließ den jungen Leuten jetzt den Vorrang, ist mit Listenplatz elf zufrieden. „Ich glaube, dass dieser Listenplatz noch ziehen wird“, erklärte Praetor.Das würde ein Wahlergebnis um die 20 Prozent voraussetzen. Dann wären auch die Kandidaten der Plätze sieben bis 10 im Rat: Paul Muschiol, Ruben Wippermann, Agnes Ortmanns und Dirk Druve.