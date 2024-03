Frühjahrsputz Willi-Wisch in Willich Müllsammler finden sogar drei illegale Reifenlager

„Es war weniger, als wir gedacht haben. Aber was wir alles gefunden haben war schon krass“, sagt Lorena Peters, die sich gerade mit einem Teller Erbsensuppe in der Hand an einen der Stehtische in der leer geräumten Kfz-Halle der Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW) gestellt hat. Die junge Frau gehört zu den über 80 Bürgern, die den Morgen damit verbracht haben, den Müll aufzusammeln den andere Menschen wild in der Natur entsorgt haben. Nun ist das gemeinsame Abschlussessen angesagt.