Energiewende in Willich Wasserwerk hat eine brandneue große Photovoltaik-Anlage

Die Stadtwerke Willich wollen in der Energiewende ein Vorbild sein. Immer wieder betonen die Verantwortlichen, hier aktiv sein zu wollen, und mit Projekten wie Mieterstrom und verschiedenen anderen Aktivitäten liefern sie auch durchaus Taten. Die nächste Meldung in dieser Richtung kommt nun vom Wasserwerk Fellerhöfe. Auf den fünf Gebäuden der Anlage ging kürzlich eine große Photovoltaikanlage (PV) in Betrieb.