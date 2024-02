Karneval 2024 in Willich Sturm auf Schloss Neersen am Altweiberdonnerstag

Ein großes und ein kleines Prinzenpaar stehen in dieser Session an der Spitze der Willicher Narrenschar: Fabian I. und Carina I. (Loer) bilden das große, Julian I. (Greiner) und Leonie III. (Bommels) das kleine Prinzenpaar. Beide richteten am Donnerstagabend Forderungen an Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU). Die Prinzengarde brauchte wie in den vergangenen Jahren drei Anläufe, dann ergaben sich die Verteidiger von Schloss Neersen. Pakusch, als Haribo-Goldbär verkleidet, rückte die Schatulle mit dem Schlüssel heraus, erzählte etwas von einem Schatz und davon, dass alle Forderungen erfüllt werden könnten, wenn dieser imaginäre Schatz gefunden werden sollte. Zu den Forderungen der obersten Repräsentanten des Willicher Karnevals gehörte eine Busverbindung zwischen allen Ortsteilen bis zum späten Abend – und dass der Altweiberdonnerstag gesetzlicher Feiertag wird.