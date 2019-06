Leiterin der Robert-Schuman-Europaschule : Eine Teamplayerin verabschiedet sich

„Ich bin denn mal weg!“ So steht es auf der Einladung zum Abschiedsfest von Ute Will-Nieding, die nach 40 Jahren in den Ruhestand geht. Foto: Norbert Prümen (nop)

Willich Für Ute Will-Nieding geht in diesem Jahr nicht nur ein Schuljahr zu Ende. Die Leiterin der Robert-Schuman-Europaschule verabschiedet sich in den Ruhestand.

Von Bianca Treffer

Wer das Büro von Ute Will-Nieding betritt, der entspannt in der Regel eigentlich sofort ein stückweit. Das liegt nicht nur an der ruhigen und offenen Art der Schulleiterin der Robert-Schuman-Europaschule (RSE), sondern auch an Bijou. Die sechsjährige Goldendoodle-Hündin gehört nämlich von Welpentagen an mit zum Inventar des Schulleiterbüros. „Ich bin schon gefragt worden, ob Bijou denn hierbleibt, weil sie doch ein Schulhund ist. Aber wie es schon auf meiner Einladung zur Verabschiedung steht. „Wir sind dann mal weg…`. Das gilt für uns beide“, sagt Will-Nieding und verweist auf die anderen drei Schulhunde, die ebenfalls zur RSE gehören und weiterhin vor Ort sein werden. Für die 64-Jährige hingegen geht es in den Ruhestand und für Bijou, die ja noch zu jung für die Rente ist, in den Vorruhestand, wie Will-Nieding mit einem Augenzwinkern bemerkt. Schule war für Ute Will-Nieding dabei kein Beruf, sondern durch die Jahrzehnte hindurch eine Berufung. Dass die gebürtige Wuppertalerin einmal Lehrerin werden wollte, wusste sie schon, bevor sie selber eingeschult wurde. „Meine Puppen und Teddybären mussten herhalten. Mit denen habe ich schon Schule gespielt. Weihnachten habe ich dann eine Tafel bekommen. Ich war absolut glücklich. Schule war einfach meins“, erinnert sich Will-Nieding.

Warum das so war, kann sie sich nicht erklären. In der eigenen Familie gab es keine Lehrer, die sie auf den Berufswunsch hätten bringen können. In der zehnten Klasse wurde die Wuppertalerin ein wenig schulmüde. Ein Test bei der Agentur für Arbeit brachte das berufliche Ergebnis Reiseverkehrskauffrau. Für die damalige Zehntklässlerin keine Alternative. Also ging es weiter bis zum Abitur, dem sich direkt in Wuppertal das Lehramtsstudium anschloss. Will-Nieding startete mit den Fächern Sport und Mathe, musste aber schnell feststellen, dass Mathe nicht ihr Fach war. „Ich habe nach einem halben Semester zu Geschichte gewechselt“, erzählt sie. Als drittes Fach kam später Englisch dazu.

Das erste Referendariat, seinerzeit noch zweigeteilt, erfolgte an einer Essener Haupt- und einer Realschule, wobei sie 1981 an der Hauptschule auch ihre erste Stelle als Lehrerin antrat. Als absehbar wurde, dass die Hauptschule verkleinert werden sollte wechselte Will-Nieding 1988 an die Willi-Brandt-Gesamtschule in Mülheim. Damals noch in Aachen wohnhaft, weil ihr Mann dort arbeitete, beschloss das Ehepaar genau in die Mitte der beiden Arbeitsstätten zu ziehen, weil der Weg von Aachen nach Mülheim doch ein wenig lang wurde. Vor 24 Jahren wurde so Viersen die Heimat der beiden.

„Ich habe in meinem Beruf immer gerne neue Aufgaben gesucht und war schon in Mülheim Beratungslehrerin sowie in der Organisation tätig. Dazu war ich tatkräftig in die Schulaustausche involviert“, berichtet Will-Nieding. Als sie im Jahr 2002 die Aufgaben der stellvertretenden Schulleiterin an der RSE übernehmen konnte, musste sie nicht lange überlegen. Die neue Aufgabe reizte, zumal der Arbeitsort um ein vielfaches näher am ausgewählten Wohnort lag. Zehn Jahre später stieg die Wahl-Viersenerin als Schulleiterin ein.