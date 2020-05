Wekeln : Wieder ein verbrannter Igel gefunden

Dieser Igel überlebte vor einem Jahr schwer verletzt. Foto: Kleintierpraxis Bahnstraße

Willich Ein Jahr lang war Ruhe, jetzt wurde wieder ein verbrannter Igel in Willich gefunden. Am Samstagvormittag fand ein Spaziergänger einen toten Igel in einem Papierkorb am Wekelner Bonnenring in der Nähe des dortigen Bolzplatzes.

Das Tier war offensichtlich verbrannt. Die Polizei stellte den Kadaver sicher und übergab ihn an das Veterinäramt. Seit 2013 wurden in Willich schon häufig verbrannte Igel gefunden – zuletzt im Mai vergangenen Jahre, als eine Frau ein verletztes Tier in einem Papierkorb auf dem Spielplatz an der Industriestraße fand. Das Tier wurde zu einem Tierarzt gebracht und überlebte. Die Kripo bittet nun wieder um Hinweise: Wer hat an dem Fundort verdächtige Beobachtungen gemacht? Diese können sich durchaus auch auf den Vorabend oder die Nacht beziehen, da nicht bekannt ist, wie lange das tote Tier in dem Papierkorb gelegen hat.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162 377-0. Bei verdächtigen Beobachtungen – besonders in den Grünanlagen in Willich – bittet die Polizei um sofortige Mitteilung unter der Notrufnummer 110.

(msc)