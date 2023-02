Tour durch die Innenstadt Wie Willich sich für blinde Menschen anfühlt

Lehmann reicht den Langstock, an dessen Ende sich eine Kugel befindet. „Den Stock in die rechte Hand oder als Linkshänder in die linke Hand nehmen und immer schön pendeln. Dazu kleine Schritte machen“, gibt Pastors vor. Der blinde Willicher von der Blindenhilfe hat sich neben Pakusch gestellt, der sichtlich verunsichert die ersten Schritte macht. Pastors bietet seinen Ellenbogen als Hilfe an. Normalerweise führt ein Sehender einen blinden Menschen, indem der Blinde seine Hand unter den Ellenbogen eines Sehenden legt. So bekommt er jede Richtungsänderung mit, ohne dass jemand an ihm herumzerrt.