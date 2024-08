Verkehr in Willich Wie Willich die Radinfrasturktur ausbauen will

Wichtig ist aber naturgemäß auch eine Entschärfung von Gefahrenstellen. So hatte die Fraktion Für Willich im vergangenen Jahr die Situation an der Büttgener Straße kritisiert, wo Radelnde aus Kaarst kommend hinter der Autobahnbrücke in den Gegenverkehr geleitet werden. Eine Lösung gestalte sich hier schwierig, sagt Orth. „In der Sitzung des Planungsausschusses vom 29. November 2023 wurde die Errichtung einer Fahrradschleuse in Fahrtrichtung Bundesstraße beschlossen. In Fahrtrichtung Unterbruch müssen Radfahrende sich weiterhin in den fließenden Verkehr einordnen, da hier aus Platzgründen keine Querungshilfe errichtet werden kann. Die Sichtbeziehungen am Ende des Radwegs sollen durch einen ausreichenden Grünschnitt sichergestellt werden“, sagt er.