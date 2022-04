Integrationsmaßnahmen : Wie geflüchtete Ukrainer in Willich integriert werden

Wie geflüchtete Ukrainer in Willich integriert werden

Willich Die Stadt erklärte, wie ukrainischen Kindern geholfen wird, in Willich anzukommen. Sie werden als Seiteneinsteiger in den Schulen aufgenommen, dazu gibt es Schwimmkurse und verschiedene Angebote im Moltkedorf.

In Willich leben derzeit 619 Flüchtlinge, darunter 300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Diese Zahl nannte die Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger in der Ratssitzung am Mittwochabend.