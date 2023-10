Tag der Bibliotheken Wie die Onleihe in der BiB in Schiefbahn funktioniert

Am Dienstag könne man in der BiB alle Geräte ausprobieren, auf denen die Onleihe möglich ist. Ausgenommen ist das Kindle-System, das in sich geschlossen ist. Bei Interesse an der Onleihe meldet man sich als Mitglied bei der BiB an und erhält einen Ausweis. Schon könne man die Onleihe nutzen. Praktisches Beispiel: Im Urlaub in Italien möchte man am Strand ein Buch lesen. „Mit dem Tablet meldet man sich online bei der BiB in Schiefbahn an, und schon kann man Medien online ausleihen“, sagt Katrin Hufschmidt. In der Stadt Willich ist der Ausweis für die BiB kostenfrei. „Es gibt keine Jahresgebühr“, sagt Hufschmidt. Ein Alleinstellungsmerkmal – sie kenne keine öffentliche Bibliothek in Deutschland, die das Gebührenwesen so handhabt. Damit garantiere man einen niederschwelligen Zugang zu unterschiedlichen Informationsangeboten. Haptisch verfügbar in der BiB sind derzeit rund 12.000 Medien, in der Onleihe sind es aktuell etwa 30.000 Medien. Weitere Informationen erhält man im Internet unter www.stadt-willich.de/bib. Der Eintritt am Tag der Bibliotheken ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.