Neues Zugangskonzept : Lösung für sicheren Weg zur Kita Traumland scheint gefunden

Willich Schon lange diskutierten Politik und Verwaltung über die große Verkehrsgefahr am neuen Standort der Kita Traumland in Wekeln. Nun scheint eine Lösung gefunden worden zu sein, die verhindert, dass ausparkende Autos für die Kinder gefährlich werden.

Im Spätsommer 2023 soll die Kita Traumland vom aktuellen Standort an der Hülsdonsktraße in den Neubau am Bonnenring in Wekeln ziehen. Doch zuletzt waren immer wieder potenzielle Konfliktsituationen beim Holen und Bringen der Kinder Thema. Im Frühjahr 2022 hatte die Politik die Stadt Willich beauftragt nachzubessern. „Wir hatten nach einem Ortstermin im Februar starke Bedenken für das Zugangs- und Stellplatzkonzept beim Neubau der Kita Traumland und hatten diese im Jugendhilfe- und Planungsausschuss vorgetragen“, berichtete Barbara Jäschke (CDU), die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses ist und auch den Kinderschutzbund in Willich führt.