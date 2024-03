Gleichstellungsbeauftragte in Willich „Richtiges Gendern ist reine Gewohnheit“

Viele Menschen haben kaum ein Bild davon, was eine Gleichstellungsbeauftragte macht. Das Thema wurde ab 2019 einem Millionenpublikum durch die TV-Serie „Frau Jordan stellt gleich“ mit Katrin Bauerfeind in der Rolle der Eva Jordan präsentiert. Für die Willicher Gleichstellungsbeauftragte Diana Schrader hat die Serie Stärken und Schwächen. „Als ich damals erstmals reingeschaut habe, war ich eher enttäuscht. Die Charaktere sind stark überzeichnet. Die überall ablehnende Haltung, die Eva Jordan entgegenschlägt, habe ich in bald 20 Jahren Berufserfahrung in zwei Kommunen und auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen so nie erlebt“, betont sie.