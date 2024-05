Initiative von Eltern Wie der Kindergarten 84 in Anrath entstand

Anrath · Vor 40 Jahren fanden Eltern in Anrath keinen Betreuungsplatz fürs Kind. So gründete sich eine Elterninitiative, die einen privaten Kindergarten eröffnete. Das Konzept kommt bis heute an.

Gründer Roland Müller und die aktuelle Vorsitzende Susanne Althoff stehen vor dem Schild des Kindergartens. Von der Straße ist er leicht zu übersehen und sieht aus wie ein normales Wohnhaus. Foto: Sven Schalljo

Von Sven Schalljo