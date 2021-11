Schiefbahner Werbering : Einkaufen und Feiern im Mondschein

2019 fand das Moonlight Shopping auf der Hochstraße in Schiefbahn zuletzt statt und war gut besucht. Foto: Rainer Höppner

Schiefbahn Wenig zu feiern gab es 2020 und 2021 in Schiefbahn. Zuletzt wurden Herbstfest und Kirmes abgesagt. Zum Ausklang des Jahres wird es am 12. November aber das Straßenfest „Moonlight Shopping“ geben. Bis 0 Uhr haben Läden geöffnet.

Die vergangenen beiden Jahre in der Corona-Pandemie waren geprägt von Absagen. Keine Volksfeste, wenig geselliges Beisammensein im Willicher Stadtteil Schiefbahn, so wie überall. Zuletzt fiel dem Virus auch das beliebte Herbstfest mit seiner Kirmes zum Opfer. Als kleinen Trost und als feierlicher Ausklang für das so unsägliche Jahr veranstaltet der Werbering Schiefbahn – ein Zusammenschluss von Händlern und Gastronomen des Stadtteils – zum sechsten Mal das „Moonlight Shopping“. 2020 hatte das alljährliche Event ebenfalls Pause. Zum traditionellen Termin im September waren die Corona-Bestimmungen noch so, dass das Straßenfest nicht genehmigt worden wäre. Das ist nun anders.

„Wir wollen den Schiefbahnern einen schönen Abschluss bieten. Viele gieren nach sozialen Begegnungen. Das ist keine reine Kommerzveranstaltung, sondern auch als Dankeschön zu verstehen, dass viele uns Ladenbesitzern in der Pandemie die Treue gehalten haben“, sagt Rainer Höppner, Vorsitzender des Werberings und Inhaber des Bekleidungsgeschäfts Höppner Moden.

info Diese Corona-Beschränkungen gibt es Regeln Zum Besuch des Festes gibt es keine Corona-Zugangsbeschränkungen wie Tests oder Impfnachweise, lediglich in den Geschäften gibt es eine Maskenpflicht. Bereich Wie in den vergangenen Jahren wird die Hochstraße auf dem Abschnitt zwischen Schulstraße und Linsellesstraße für den Verkehr gesperrt.

Die Geschäften haben sogar diesmal eine Stunde länger geöffnet, bis Mitternacht, weil man Gäste 2019 um 23 Uhr regelrecht verscheuchen musste, sagt Höppner. Ab 18 Uhr wird auf der Hochstraße ein buntes Programm geboten. Die Straße soll stimmungsvoll erleuchtet werden. In allen Farben leuchtende Stelzenkünstler staksen dann umher. Statt Autos werden in den Parklücken Essenszelte und Stände stehen: Imbissgerichte wie Currywurst und Pommes, niederländische Poffertjes, Flammkuchen und vietnamenisches Streetfood. Eine Vinothek bietet an ihrem Getränkestand neben nicht-alkoholischen Getränken auch Weine und Glühwein an.

Musikalisch begleitet wird das Fest von DJ Schalli aus Düsseldorf, der von bekannten Pop-Hits bis Lounge-Musik vieles im Repertoire hat. „In den vergangenen Jahren wurde immer viel getanzt auf der Straße“, sagt Höppner und hofft, dass die Besucher es auch diesmal etwas genießen zu feiern. Und wer nicht tanzen mag, kann sich auf gemütlichen Sofas oder Sesseln am Straßenrand niederlassen. Daneben sind auch Stehtische aufgestellt.

„Beim Moonlight Shopping schwingt auch die Hoffnung mit, dass wir nächstes Jahr wieder Normalität bekommen“, sagt Höppner. Aufbruchstimmung solle entstehen. Bei vielen seiner Kollegen aus dem Einzelhandel sei die Stimmung nach den leidgeplagten Corona-Jahren nicht gerade die beste. Manche mussten die Corona-Soforthilfen doch noch zurückgeben. „Viele fragen sich: Was bringt die Zukunft? Nun steigen auch noch Energie- und Lieferkosten“, so Höppner. Er selbst sei positiv gestimmt, dass wieder bessere Zeiten kommen. Und bisher sei es in Schiefbahn zu keiner einzigen Schließung durch Corona gekommen. „Wir haben Gott sei dank loyale Kunden“, sagt er.

Aber natürlich hätten sich in der Pandemie die Internet-Kaufgewohnheiten noch verfestigt. „Heute brauchen Sie Anregungen, Erlebnisse, soziale Begegnungen, um die Leute in die Innenstadt zu bringen.“ Das Online-Shopping werde nicht mehr verschwinden, aber man müsse die Menschen dafür sensibilisieren, dass sie zumindest das, was erhältlich ist, vor Ort kaufen. „Denn wenn die Innenstädte sterben, hat das auch Auswirkungen auf das soziale Gefüge in einer Stadt“, betont Höppner. Zum Moonlight Shopping sollen dann 180 Martinslaternen von Schülern der Stadt die Schaufenster der Geschäfte erleuchten.

(jbu)