Kricker-Stiftung : Immer weniger Bewerbungen auf Schüler- und Studierenden-Stipendien

Willich Nur zehn Schüler und Studierende haben sich 2022 auf Stipendien der Anrather Kricker-Stiftung beworben, alle wurden bewilligt. Der Stiftungsvorstand möchte nun aktiv für das Angebot werben.

Deutlich in die Offensive gehen möchte der Vorstand der Dr.-Gottfried- und Sophie-Kricker-Studienstiftung, wie man am Mittwochabend bei der Vorstandssitzung in Anrath unter Leitung des Vorsitzenden Raimund Berg, Beigeordneter und Kämmerer der Stadt, beschlossen hat. Offensiver bewerben will man die Stiftung, weil die Zahl der Anträge auf Förderung zuletzt eher rückläufig war. Was schwer zu verstehen ist: Die Stiftung bietet Schülern und Studierenden Unterstützung von 300 Euro pro Semester, also 600 Euro pro Jahr oder 50 Euro pro Monat – was für Studierende in oft nicht üppiger finanzieller Situation eine Menge Geld sein kann.