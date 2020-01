RSC Blitz : Weltmeisterin zu Gast bei Radsportlern

Schiefbahn Zu seinem Stiftungsfest hatte der RSC Blitz Schiefbahn die Weltmeisterin im Einer-Kunstradfahren, Milena Slupina, eingeladen. Die Veranstaltung ist einer der gesellschaftlichen Höhepunkte in Schiefbahn.

Die große Resonanz erinnert an längst vergangene Zeiten – an Zeiten, als es fast selbstverständlich war, Mitglied im Radsportclub Blitz zu sein; das galt insbesondere für die vielen Schiefbahner, die in der Verseidag beschäftigt waren. Eine davon war jetzt zum Stiftungsfest gekommen: Maria Kreuels wurde für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die 78-Jährige war Deutsche Meisterin im Vierer- und Sechser-Reigen. „Das war 1968 in Andernach“, erzählte die rüstige Seniorin. Auch sie hatte in der Verseidag gearbeitet. „Eine Bekannte hatte mich mitgenommen zum Training, und ich war sofort begeistert“, erklärte Maria Kreuels, die ihr Fahrrad zum Einkaufen nutzt und sich mit Schwimmen fit hält. Trainiert wurde damals übrigens im Gesellschaftshaus der Verseidag. Von ihren drei Söhnen ist nur noch der jüngste Mitglied im RSC Blitz. Ehrenmitglied Hans-Josef Juntermanns (75) hat das Radsport-Gen an seine Töchter Petra (46) und Ruth (43) vererbt, und auch die Enkel Robin und Jan gehören dem Traditionsverein an.