Rückkehr nach zwei Jahren Pause Was auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Neersen geboten wird

Unter den Produkten der Aussteller finden sich verschiedene kunsthandwerkliche Waren, Delikatessen wie Brot, Käse, Liköre und Honig sowie Informationsstände gemeinnütziger Vereine. Jedes Gewerk ist nur einmal vertreten, heißt: Jeder Stand ist ein Unikat. In diesem Jahr neu dabei ist unter anderem ein Hersteller von Glasperlen mit praktischen Vorführungen am Stand. Eine Designerin aus Tönisvorst bietet Engelsbilder und Edelsteinschmuck an. Zeitlos schöne Möbel und Dekorationsartikel aus Edelstahl werden von einem Hersteller aus Meerbusch präsentiert. Ein weiterer neuer Aussteller bietet ausnahmslos in Handarbeit geschmiedete Deko-Figuren für Haus und Garten an. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht und wir für die Besucher und auch die Aussteller unseren beliebten Markt öffnen können“, sagte André Schäfer, der Präsident der Schützen. „Neben Altbewährtem, dürfen die Besucher auch neugierig auf Neues sein, sowohl bei den Ausstellern als auch beim Programm.“