Weihnachtsmarkt in Willich Kaiserplatz wird zur Winterwelt

Das gab es in Willich so bisher noch nicht: Am Donnerstagnachmittag hat auf dem Kaiserplatz ein Weihnachtsmarkt eröffnet. Einer der Höhepunkte: Es gibt eine Eislaufbahn, zudem sorgt ein Rahmenprogramm für Unterhaltung. Die „Winterwelt Willich“ wird zwei Wochen lang auf dem Kaiserplatz stehen. Geöffnet ist sie vom 30. November bis 3. Dezember sowie vom 7. bis 10. Dezember. „Mit der Winterwelt Willich holen wir an den ersten beiden Adventswochenenden, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, einen nostalgischen Weihnachtsmarkt mit traditionellen Holzhütten, Speisen und Getränken nach Willich auf den Kaiserplatz“, so Veranstalter Niclas Oeldemann.