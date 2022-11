Ausgefallener Weihnachtsschmuck Tipps für nachhaltige Dekoration zu Weihnachten

Schon auf dem Rückweg nach Willich feilten die beiden am Konzept und am Bonnenring entstand ein Ladenlokal für die Innendeko in ihrer ganzen Vielfalt. Nach 13 Jahren ging es in den Willicher Ortskern. Zunächst für ein Jahr zur Kreuzstraße und 2020 erfolgte der Umzug an die heutige Adresse, Markt 1. Im Laufe der Jahre ist das Angebot von „Dies und Das – Garten- & Landschaftsbau Brock Deko & Ambiente“ immer vielschichtiger geworden. „Uns ist Nachhaltigkeit wichtig. Waren aus China vermeiden wir. Wir arbeiten auch mit einigen Behindertenwerkstätten zusammen. So werden unsere Wundertüten in einer solchen Werkstatt zusammengestellt und auch der Kuchen in der Dose stammt von einer solchen Einrichtung“, sagt Stephanie Brock.