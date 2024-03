Spargelzeit in Willich Sandige Böden: In Willich kann Spargel geerntet werden

„Die sandigen Böden rund um Kostenpflichtiger Inhalt Willich erwärmen sich schneller, deswegen können wir jetzt mit der Spargelernte beginnen“: Christian Meyer vom gleichnamigen Spargelhof Meyer kann, anders als viele andere Landwirte aus der Region, die aufgrund der Feuchtigkeit noch einige Tage warten müssen, im Hofladen unter dem Schiefbahner Fernsehturm schon diese Woche den ersten Spargel der Saison anbieten. „Es ist extrem früh, aber die Ernte beginnt. Der Februar war mild, das hat die Natur überall zum Wachstum angeregt, nicht nur in den Spargel-Kulturen. Wir haben Anfang März die Folien auf die Dämme gelegt“, erklärt er, warum die Ernte doch jetzt schon beginnen kann. Als zweiter Grund wirkten sich die sandigen Böden rund um Schiefbahn positiv für alle Landwirte aus. In den eher festeren Böden, beispielsweise der Kempener Platte, hält sich Feuchtigkeit länger, was die Böden kühlt und das Wachstum des Spargels verzögert. „Stechfähig“ sind in Willich bereits die frühen Sorten: Beim weißen Spargel pflanzt der Schiefbahner Familienbetrieb die Sorte Cumulus und Prius, als „grüne Sorten“ sind Bacchus und Xenolin schon erntefähig. Die Sorte Prius hat Meyer 2022 erstmalig angebaut, „sie hat uns durch ihre Frühzeitigkeit und den besonders aromatischen Geschmack überzeugt“, sagt er.