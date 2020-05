Reaktion auf Corona : 65 Millionen Euro werden in Willich investiert

Willich Willichs Kämmerer Willy Kerbusch rechnet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr mit einem Minus von bis zu 14 Millionen Euro. Um die Wirtschaft zu stärken, sollen 65 Millionen Euro investiert werden.

Verbunden ist dies allerdings mit einem satten Investitionsprogramm mit einem Volumen von insgesamt 65 Millionen Euro in diesem und im nächsten Jahr. Ein Auszug: 1,5 Millionen Euro sollen noch 2020 in den Neubau der Feuerwehr in Alt-Willich fließen, eine Million Euro ind neue Gerätehaus des Löschzugs Neersen, 880.000 Euro in den An- und Umbau der Kita Kanstraße, 500.000 Euro in den Anbau der Grundschule Wekeln. Mehr als 200.000 Euro sollen in die Bauunterhaltung der Grundschulen fließen, 330.000 Euro in „De Bütt“, 130.000 Euro ins Lise-Meitner-Gymnasium, 170.000 Euro in die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, 157.000 Euro in die Robert-Schuman-Europaschule.