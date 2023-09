Aktion des WDR Sendung mit der Maus besucht Willich

Am 3. Oktober findet erneut der bundesweite Türöffner-Tag statt. Unter anderem ist das Maus-Team dann beim Willicher Unternehmen Hempel am Siemensring 29 zu Gast. Der Elektromaschinenbau-Betrieb öffnet dann für insgesamt 120 Kinder ab sechs Jahren seine Werkstore. Dort können sie erfahren, welche physikalischen Kräfte am Werk sind, um einen Elektromotor in Rotation zu versetzen. Sie packen selbst mit an und entdecken zudem faszinierende Beispiele aus Jahrzehnten der Elektromotoren-Technik – ganz getreu dem diesjährigen Motto: „Wertvolle Schätze“.