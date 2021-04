Panne in Anrath : Wasserschaden bei Kabelverlegung

Symbolfoto Foto: dpa/Jan Woitas

Anrath Die Deutsche Glasfaser hat in Willich für einen großen Wasserschaden gesorgt. Bei Arbeiten zur Kabelverlegung in einem Graben an der Fadheider Straße in Anrath verletzten sie das Hauptwasserrohr. „Eine Spülbohrung hat den Schaden verursacht“, teilte Marc Freidoth, der Bauleiter des Neusser Unternehmens Connect-Energie mit, das als Subunternehmen beauftragt ist.

