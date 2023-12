Veranstaltungen in Willich Seniorenfeste sollen neues Konzept bekommen

In einer Vorlage für die Sitzung des Sozialausschusses legte die Verwaltung in einem Rückblick auf die Feste im Jahr 2023 dar, dass diese hauptsächlich von hochaltrigen Bürgerinnen und Bürgern besucht worden seien. Auch hätten sich die Besucherzahlen nach der Pause durch die Corona-Beschränkungen noch nicht wieder erholt. In der Sitzung konkretisierte Volker Sternemann (Geschäftsbereichsleiter Soziales) auf Frage von Merlin Praetor (Grüne) die Zahlen: 2019 nahmen 482 Senioren an den Festen teil (3,85 Prozent), in diesem Jahr waren es 356 ältere Willicherinnen und Willicher (2,29 Prozent). „Wir streben fünf Prozent an“, sagte Sternemann.