Veranstaltungsreihe in Willich Herbstfest für Senioren in Schiefbahn

Die beliebte Reihe der Feste für Willicher Seniorinnen und Senioren namens WAS’N Fest (Die Großbuchstaben stehen für Willich, Anrath, Schiefbahn und Neersen) geht in diesem Jahr in die letzte Runde. Nach erfolgreichem Auftakt in Willich und Neersen im Frühjahr und der Fortführung im Herbst in Anrath klingt die Saison nun stimmungsvoll unter dem Motto „Herbstfest“ am Samstag, 27. Oktober, in der Schiefbahner Kulturhalle an der Schulstraße aus. Das teilt die Stadt Willich mit. Los geht es um 15 Uhr, Einlass ist um 14 Uhr. Die Veranstaltung dauert bis 17 Uhr.