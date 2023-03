WAS’N Fest Die Stadt Willich bietet Feste für Seniorinnen und Senioren

Eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe geht in die nächste Runde: Auch in diesem Jahr organisiert die Seniorenstelle der Stadt Willich in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat und den Begegnungsstätten in den vier Stadtteilen wieder vier Feste für Seniorinnen und Senioren. In jedem Stadtteil gibt es ein Fest – was den Namen „WAS’N Fest“ erklärt: Die Buchstaben stehen für Willich, Anrath, Schiefbahn und Neersen.