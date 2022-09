Bibliothek im Brauhaus : Was die Stadtbibliothek im Oktober zu bieten hat

Die Bibliothek im Brauhaus wird drei Jahre alt. Foto: Stadt Willich

Schiefbahn Die Bibliothek im Brauhaus in Schiefbahn wird drei Jahre alt, die Stadtbibliothek Willich sogar schon 30. Das wird am 1. Oktober groß gefeiert. Aber auch sonst hat der Monat einiges zu bieten.

Zu einem ereignisreichen Monat mit einer Reihe von Veranstaltungen wird der Oktober in der Willicher Stadtbibliothek, der Bibliothek im Brauhaus (BiB) an der Hochstraße 30 in Schiefbahn. Es geht los am Samstag, 1. Oktober, mit einem Geburtstagsfest für die ganze Familie zwischen 10 und 16 Uhr: Die Bibliothek im Brauhaus wird drei und die Stadtbibliothek Willich 30 Jahre alt. Den ganzen Tag über findet ein buntes Programm statt.

Am Mittwoch, 5. Oktober, findet um 16 Uhr wieder der Buchclub in der BiB statt. Beim regen Austausch über neu gelesene Bücher sind Interessierte willkommen. Anmelden kann man sich in der BiB. Am Mittwoch, 19. Oktober, findet um 16 Uhr wieder das Vorlesen mit BiBi und Emmi in der Emmaus-Bücherei statt. Kinder werden dort an Sprache und das Vorlesen herangeführt. Ehrenamtliche Vorlesepatinnen lesen fünf- bis sechsjährigen Kindern aus einem spannenden Buch vor.

Am Donnerstag, 20. Oktober, 17 bis 20.30 Uhr, findet der Workshop „Entdecke deine Handschrift neu“ mit Gaby Trombello-Wirkus statt. In diesem Workshop wird ein neuer Blick auf die eigene Handschrift geworfen. Bitte mitbringen: Lieblingsstift oder Füller, Geodreieck, H3-Bleistift, Radiergummi und Anspitzer. Ort ist die Kulturhalle Schiefbahn an der Schulstraße 1. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung in der BiB.