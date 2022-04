Nach zweijähriger Umbauphase : Was die neue Begegnungsstätte in Schiefbahn bietet

Was die neue Begegnungsstätte in Schiefbahn bietet

Schiefbahn Zwei Jahre wurde sie umgebaut, nun ist die Begegnungsstätte in Schiefbahn heller, geräumiger, moderner. Sie soll ein Ort der Zusammenkunft für ältere Menschen sein, an dem sie die Einsamkeit der Pandemie überwinden und neue Interessen finden.

In der intensiven, zweijährigen Phase der Pandemie wurde Begegnungsstätte umgebaut, nun gibt es in Schiefbahn einen helleren, moderneren und geräumigeren Ort der Zusammenkunft für ältere Menschen. „Alle fühlen sich sehr wohl in unserem schönen Domizil, wir haben viel Lob und positive Rückmeldungen von den Besuchern bekommen“, freut sich Leiterin Melina Friedrich. Zu Beginn des Jahres ist die Begegnungsstätte in die neuen, alten Räumlichkeiten an der Hochstraße gezogen. Hier verfügt sie nun durch einen Anbau über einen zusätzlichen großen Gruppenraum mit bodentiefen Fenstern, neue Möbel, eine größere modernere Küche, einen barrierefreien Zugang, neue Toiletten, mehr Lagerräume, und neue Büros für die hauptamtlichen Mitarbeiter. Für den Umbau konnten Fördermittel von Bund und Land genutzt werden. Geplant wurde die neue Begegnungsstätte an alter Stelle, die Gestaltung und Einrichtung gemeinsam mit der Seniorenstelle der Stadt. Eine offizielle Eröffnungsfeier ist für den Sommer vorgesehen.