Verkehrssperrung in Anrath Warum der Zebrastreifen einen Monat dauert

Als die Stadt Willich am Freitag, 8. März, bekannt gab, dass ab dem folgenden Montag, 11. März, die Jakob-Krebs-Straße in Anrath für einen Monat gesperrt sein würde, fragte sich mancher Bürger, warum die Meldung so kurzfristig kam. Die Stadtverantwortlichen gaben seinerzeit an, selbst erst am Freitag von der Baumaßnahme des landeseigenen Straßenbaubetriebs Straßen.NRW überrascht worden zu sein. Mindestens ebenso irritierend war für viele die Aussage, dass dort ein Zebrastreifen eingerichtet werden solle. Warum ist für einen Zebrastreifen eine einmonatige Sperrung notwendig, fragten sich die Bürger.