Waldbrand in Straelen: Auch die Willicher Wehr half

Die Willicher Wehr rückte mit Tanklastzügen einer Spedition an. Foto: Günter Jungmann

Willich/Straelen Bei einem Waldbrand in Straelen-Herongen war auch die Feuerwehr Willich im Einsatz: Am Samstag gegen 12.45 Uhr wurden die Kameraden zur Unterstützung angefordert.