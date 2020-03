Kommunalwahl 2020 : „Für Willich“ ohne Bürgermeisterkandidat

Info

Auf Wahlkampftour geht die Wählergemeinschaft „Für Willich“ mit Runden Tischen in allen vier Willicher Stadtteilen. Los geht es am Mittwoch, 25. März, um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Be dem Bur“ an der Hubertusstraße 45 in Schiefbahn. Dort sollen die Bürger äußern können, was sie sich für ihren Stadtteil wünschen, welche Probleme sie sehen und was sie von der Wählergemeinschaft erwarten.