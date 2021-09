Wählergemeinschaft sorgt sich : Ist Willich für den Ernstfall gegen Starkregen gerüstet?

Willich Die jüngsten Starkregenereignisse alarmieren die Politik. Die Wählergemeinschaft „Für Willich“ will beispielsweise wissen, ob die in der Stadt im Ernstfall gewarnt werden können.

Inzwischen, so Nicola, treten derartige Ereignisse jedoch in immer kürzeren Abständen auf. In diesem Jahr seien zahlreiche Keller überflutet worden, die Niers habe kurz vor dem Überlaufen gestanden, die Grundstücke und Keller am Grenzweg und an der Cloerbruchallee hätten durch den Druck auf das Grundwasser teilweise unter Wasser gestanden. „Fraglich ist auch, ob das Regenrückhaltebecken in Niederheide derartigen Fluten noch gewachsen ist“, sagt Nicola.