Wegen hoher Nitratbelastung VSR fordert ausgedehnte Baumreihen auf Äckern in Willich

Grund dafür sei, dass viele Feldfrüchte lediglich recht flach in den Boden wurzeln. „Das leichtlösliche Nitrat im Dünger wird durch Regenfälle schnell in tiefere Bodenschichten verlagert. Dort können die Feldfrüchte die Nährstoffe nicht mehr zum Wachstum verwenden. Im Gegensatz dazu können Bäume mit ihren tiefen Wurzeln das in die Tiefe transportierte Nitrat für sich nutzen“, erklärt der Verein und Gülzow ergänzt: „Bäume auf den Feldern helfen, das Nitrat wieder an die Oberfläche zu befördern und so in der Zukunft die Nitratbelastung im Brunnenwasser zu verringern.“