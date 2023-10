Vorwürfe gegen Weihbischof August Peters Willicher SPD-Chef will Straße umbenennen

Es war abzusehen, dass die Nachricht von Mittwochnachmittag in Willich für Diskussionen sorgen würde – und schon am Mittwochabend war sie Thema im Willicher Haupt- und Finanzausschuss. Die Nachricht, um die es geht: Das Bistum Aachen hat Namen von 53 Tätern und mutmaßlichen Tätern sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige und Schutzbefohlene veröffentlicht. Auf dieser Liste steht als mutmaßlicher Täter auch der 1986 verstorbene Weihbischof August Peters, der lange auch in Schiefbahn wirkte und dort 1963 das Hilfswerk „Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn“ gründete. Benannt ist nach ihm unter anderem in Schiefbahn eine Straße, der Kreis Viersen widmete Peters seine 26. Gedenkmedaille.