Vortrag über digitalen Nachlass in Schiefbahn : Wenn Opa stirbt, aber online weiterlebt

Auch mit einer Sterbeurkunde können Angehörige nicht für die Löschung eines Accounts bei Facebook sorgen. Der Verstorbene bleibt öffentlich. Ein digitaler Nachlass verhindert das. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Auch die meisten älteren Menschen bewegen sich heute sicher in der digitalen Welt. Doch jeder hinterlässt dort Spuren. Was mit unseren Daten nach dem Tod passiert und warum ein digitaler Nachlass so wichtig ist, erklärt ein IT-Profi aus Schiefbahn.