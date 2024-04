Im Gründerzentrum Stahlwerk Becker Vortrag in Willich zeigt Chancen in der Bioökonomie

Demnach trügen zu einer biobasierten Wirtschaft alle Branchen bei, die biologische Ressourcen produzieren, verarbeiten oder nutzen. Im Kern ging es bei dem ausführlichen Vortrag auch um die perspektivische Frage, wie sich die Wirtschaft in einer Zeit nach der Nutzung der fossilen Rohstoffe („Was kommt nach der Kohle?“) aufstellen könne: Regionale Bioökonomie könnte hier, so macht Klar deutlich, eine Perspektive bieten, mit Wertschöpfungsketten, die auf regional vorhandene, natürliche Rohstoffe und Kompetenzen setzen: „Das Ziel muss sein, eine nachhaltige, biobasierte Kreislaufwirtschaft innerhalb der Region zu entwickeln und zu leben mit dem Ziel, zusammenzubringen, was im Sinne der Nachhaltigkeit zusammengehört – zum Beispiel die Landwirtschaft mit der Kosmetikindustrie, die kommunale Abwasserentsorgung mit der Chemiebranche oder die Lebensmittelwirtschaft mit der Papierherstellung.“ Klar machte in seinem Vortrag anschaulich, dass in der Bioökonomie Verbindungen zwischen Branchen wachsen könnten, die es heute noch gar nicht gibt – was auch neue Geschäftsfelder erschließen könne.