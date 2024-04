Vortrag in Anrath Beeindruckender Blick in die Sterne und die Astronomie

Die ebenfalls vorgeführten Galaxieaufnahmen begeistern nicht minder. Liedgens zeigt an diesem Abend, dass es nicht unbedingt der Besuch eines Planetariums sein muss, um in die Wunderwelt der Sterne abzutauchen. Ein Einblick in die Weiten des Universums ist auch mittels Beamerübertragung möglich. Liedgens informiert des Weiteren darüber, dass der Verein ein großes Ziel hat. Er möchte gerne eine Sternwarte in Krefeld aufbauen. „Es gab dort schon einmal eine. Wir möchten das wieder schaffen“, informiert er. Alles in allem ist es ein Abend, der für viele Besucher unvergesslich bleiben wird und der Lust auf mehr Sternenhimmel macht.