Vorfahrt missachtet : Zusammenprall zwischen Auto und Radfahrer

Willich Bei einem Unfall in Willich-Schiefbahn ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 41-Jährige aus Willich gegen 7.45 Uhr mit dem Auto über die Straße Tupsheide. Sie kam aus Richtung Schiefbahn und wollte an der Kreuzung mit der Korschenbroicher Straße nach links in Richtung Willich abbiegen. Ihr kam ein 82-jähriger Willicher auf dem Rad entgegen, der die Korschenbroicher Straße geradeaus überqueren und in Richtung Schiefbahn fahren wollte.