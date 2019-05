TV Schiefbahn : Vorbereitungen für Triathlon laufen

Willich Am 1. September geht es vormittags um 10 Uhr Uhr los: Zum 23. Mal findet der Willicher Triathlon statt, organisiert von Mitgliedern der Triathlon-Abteilung im TV Schiefbahn. In diesem Jahr wird es ergänzend zu den sportlichen Wettkämpfen ein großes Spielangebot für Kinder und verbesserte Zeitmessung geben.

„Mit einer Hüpfburg und Kinderschminken setzten wir in diesem Jahr ganz klar ein weiteres Zeichen für einen familienfreundlichen Triathlon. Neben dem neuen Spielbereich im Freibad-Gelände der ,Bütt’ wird somit der Aufenthalt zum puren Vergnügen“, so Carsten Rott, der Leiter des Orga-Teams. Für die Athleten wird die Zeitmessung per Chip noch einmal verbessert – über weitere Punkte für Zeitmessungen. Jeder Teilnehmer erhält dann neben seiner genauen Gesamt-, Schwimm- und Laufzeit in diesem Jahr auch seine Zeit für den Wechsel genau per Chip. Die Zeit wird beim Überlaufen einer Messlinie automatisch registriert. Dabei werden die aktuellen Ergebnisse in Echtzeit im Ziel angezeigt. Auf der Radstrecke gibt es wieder zusätzlich eine Rundenkontrolle. Im Volkstriathlon wird wieder der Willicher Triathlon-Stadtmeister beziehungsweise die Stadtmeisterin ermittelt.