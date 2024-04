Vor der neuen Festspielsaison Schlossfestspiele Neersen setzen auf Frauenpower

Bodinus verspricht „eine bunte, laute und festliche Spielzeit“ unter dem Motto „Frauenpower/ Powerfrauen“. „In der Geschichte des Theaters sind Frauen immer wieder unterbesetzt. Wir bieten daher eine Spielzeit, in der die Frauen überrepräsentiert sind. Die Stücke greifen da wunderbar ineinander“, begründet der Intendant die Auswahl. Bodinus wird das Kinderstück „Mulan“ über eine junge Frau in einer männerdominierten Welt selbst inszenieren. „Die wenigsten wissen, dass Mulan keine Walt Disney-Geschichte ist, sondern eine chinesische Legende nach einem Gedicht aus nur wenigen Zeilen“, so der Intendant.