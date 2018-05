Stadt Willich: Vom Filmriss zum Programmkino

Stadt Willich Die Initiative Lichtspieltheater Willich möchte das ehemalige Kino aktivieren und das Kulturleben mit einem Programmkino beleben. Derzeit ist man auf der Suche nach Mitstreitern und Investoren.

Auf der großen grauen Tafel in der Willicher Stadtschmiede sind die Stichworte "Investoren", "Helfende Hände", "Alte Fotos und Geschichten" und "Unterstützer" zu lesen. Worauf sie sich beziehen, verrät die Internetadresse, die über dem Ganzen als Überschrift steht. Die vier Stichworte sind der Anfang des Lichtspieltheaters Willich. "Wir haben heute zu unserem ersten offiziellen Treffen eingeladen und die gemeinsame weitere Vorgehensweise besprochen", sagt Nicole Düser, die zu dem elfköpfigen Gründungsteam des neuen Vereins gehört. Der frisch gegründete Verein möchte das Kulturleben in Willich bereichern und das ehemalige Willicher Kino wiederbeleben - und zwar als Programmkino.

Was viele nicht wissen: Bis 1985 besaß Willich an der Kreuzstraße 28 ein Kino, betrieben von der Familie Rehfus. "Wir haben 1967 die unter dem Kino liegende Gaststätte zur Pacht übernommen. Später haben wir das Gebäude gekauft und das sich in der ersten Etage befindliche Kino mitbetrieben", erzählt Sigrid Rehfus, die von der Idee, die heute lediglich noch als Lagerraum genutzte Fläche, wieder mit Leben zu füllen, begeistert ist. Daher ist sie mit ihrer Tochter Britta Junker, die sich ebenfalls noch gut an die Kinozeit in ihrer Heimatstadt erinnern kann, zum ersten Treffen des Lichtspieltheaters Willich gekommen.