Post bei Facebook : Geldstrafe für Willicher wegen Volksverhetzung im Internet

Willich Ein 42-Jähriger hatte in Bezug zu Corona-Impfungen bei Facebook Parallelen zur Nazi-Zeit gezogen. Es sei nicht seine Absicht gewesen, Juden zu beleidigen oder gar den Holocaust zu leugnen, beteuerte er.

Vor dem Krefelder Amtsgericht fiel jetzt das Urteil gegen einen 42-jährigen Willicher. Der Mann muss wegen Volksverhetzung eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen à 15 Euro (insgesamt 750 Euro) zahlen. Der nun Verurteilte hatte Anfang Februar bei Facebook einen Kommentar eingestellt, in dem unter anderem stand: „Früher hat man Leuten einen Judenstern an die Brust geheftet und demnächst bekommst du einen Ausweis, ob du geimpft bist! Wer den Stempel nicht hat wird wie ein Jude behandelt! Man wird ausgegrenzt und verachtet und möglicherweise sogar gar nicht mehr bedient oder behandelt! (…)“ Zudem bezog der Willicher sich in seinem Post auf „Menschen ohne Maske“. Mit denen werde, so der 42-Jährige, ebenfalls umgegangen, als wenn sie „Juden wären oder (…) Lepra hätten!“