Selbstbedienung statt Beratung auch in Schiefbahn und Neersen : Volksbank schließt trotz Millionen-Gewinn Filialen

Mönchengladbach/Willich Weil immer mehr Kunden auf Online-Banking setzen, werden ab Juli viele Filialen der Volksbank Mönchengladbach geschlossen. Auch in Schiefbahn und Neersen.

Etwa 200 Mitglieder waren zur Vertreterversammlung der Volksbank Mönchengladbach, die auch Willich zu ihrem Einzugsgebiet zählt, am Mittwoch in den Borussia-Park gekommen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Fred Hendricks, sagte: „Die aktive Teilhabe der von den Mitgliedern gewählten Vertreterinnen und Vertreter ist ja genau das, was eine Genossenschaft so besonders macht. Daher freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.“