Einsatzreiches Wochenende : Vogelrettung bis Wasserschaden: Löschzug Schiefbahn hatte viel zu tun

Am Montagmorgen war der Löschzug Schiefbahn an der Schwanenheide im Einsatz. Foto: Löschzug Schiefbahn

Schiefbahn Der Löschzug Schiefbahn resümiert das verlängerte Wochenende: „Genug zu tun“, sagt Pressesprecher Bernd Ihlenfeld. Los gibt es an Christi Himmelfahrt, als die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr alarmiert wurden. Ein Vogel war in einen Lichtschacht an der Pfarrkirche St. Hubertus gefallen und musste befreit werden. 20 Minuten dauerte der Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am selben Tag, gegen 17 Uhr, folgte der nächste Einsatz. Auf der A52, im Autobahnkreuz Neersen, hatte es einen Unfall mit einem Reisebus und einem Pkw gegeben – eine Person sollte verletzt sein, hieß es. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass der Unfall glimpflich ausgegangen war. Es war lediglich Blechschaden entstanden.

Am Freitagabend, gegen 18.35 Uhr, wurde die Drehleiter aus Schiefbahn zur Unterstützung des Rettungsdienstes nach Neersen zum Hopfenweg angefordert. Mit den Kameraden des Löschzuges Neersen wurde ein Patient über die Drehleiter aus dem Obergeschoss des Hauses gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.

Keine sechs Stunden später wurde der Löschzug Schiefbahn erneut alarmiert. In einem Gewerbebetrieb auf der Straße „Im Fließ“ hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst; bei Eintreffen war eine Rauchentwicklung aus einem Schaltraum einer Trafostation erkennbar. Mitarbeiter der Stadtwerke schalteten die Anlage stromlos, woraufhin der Raum erkundet werden konnte. Ursache war vermutlich ein Kabelbrand in der elektrischen Anlage. Der Einsatz war für den Löschzug nach knapp zweieinhalb Stunden beendet. Knapp zwölf Stunden später der nächste Einsatz: Im Bereich Linsellesstraße/Hubertusstraße befand sich eine etwa 50 Meter lange Ölspur. Die Einsatzstelle wurde von den Einsatzkräften abgesperrt und die Ölspur von einer Fachfirma beseitigt.