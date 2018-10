Vincent de Bakker aus Schiefbahn gehört zu den Preisträgern beim Bundeswettbewerb Informatik.

Bundeswettbewerb : Informatik und Mathe sind seine Fächer

Der 17-jährige Vincent de Bakker freut sich mit seinem Informatik-Lehrer Christian Geertsema über den Erfolg beim Bundeswettbewerb in Paderborn. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Vincent de Bakker gehört zu den Preisträgern beim Bundeswettbewerb Informatik. Der Oberstufenschüler des St.-Bernhard-Gymnasiums setzte sich in der ersten Runde gegen 1400 Mitstreiter durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Seine ersten Erfahrungen in Sachen Bundeswettbewerb machte der Schiefbahner schon 2016. Seinerzeit schaffte er zwar den Sprung in die zweite Runde, aber nicht ins Finale. Das war nun anders. Die erste Runde im Oktober 2017 absolvierte er mit Bravour und die sich im Zeitrahmen von Januar bis April 2018 anschließende zweite Runde ebenso. In der ersten Runde beteiligen sich über 1400 Schüler. Im Finale in der Kategorie Informatik waren es dann nur noch 25. Ende September ging es für drei Tage in die letzte Runde nach Paderborn, wobei ihn sein Informatiklehrer Christian Geertsema begleitete. „Jeder hatte Einzelgespräche mit Professoren, und es galt, in Gruppenarbeit Lösungen für Probleme zu erarbeiten. Wir haben Präsentationen erstellt und diese vorgestellt“, berichtet Vincent.

Während sich der Oberstufenschüler, der aufs Abitur zusteuert, in Runde eins und zwei ohne Training startete, bereitete er sich auf das Finale systematisch vor. Er studierte entsprechende Bücher, programmierte viel und tauschte sich mit Geertsema aus. „Informatik ist ein faszinierender Bereich. Sie bietet wahnsinnige Möglichkeiten. Aber man macht sich auch an vielen Stellen von ihr abhängig“, bemerkt Vincent, der sowohl einen Informatik- als auch einen Mathematikleistungskurs am Gymnasium belegt hat.