Fahrzeuge stoßen frontal zusammen : Vier Menschen bei Unfall in Anrath verletzt

Willich Vier Menschen sind am Samstag bei einem Unfall in Willich-Anrath verletzt worden. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden zwei Autofahrer schwer, zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Neuss gegen 15.24 Uhr über die Viersener Straße. Er kam aus Richtung Vennheide und fuhr in Richtung Ortsmitte. In Höhe von Hausnummer 125 der Viersener Straße wollte der Neusser, ebenso wie ein vor ihm fahrender Jeep-Fahrer, an einem rechts am Fahrbahnrand abgestellten Pkw vorbeifahren. Ihm kam ein 60-jähriger Autofahrer aus Neuss entgegen. Der Jeep konnte den geparkten Wagen problemlos passieren, der 26-jährige Neusser prallte jedoch mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen.