„Vier Köche für Willich“ : Bürgermeister bedankt sich für die Menü-Aktion

Willich Willichs Bürgermeister Josef Heyes war es ein Bedürfnis, den Aktiven und Initiatoren der Aktion „Vier Köche für Willich“ persönlich zu danken – also lud er die Vertreter von Rotary Club und Lions Club wie die teilnehmenden Köche ins Schloss Neersen ein.

Zum 50-jährigen Bestehen der Stadt konnten viele geplante Veranstaltungen wegen des Corona-Virus nicht oder nicht wie geplant stattfinden – und da Rotary Club und Lions Club die Idee, diese Aktion ins Leben zu rufen: Von September bis Dezember verwöhnen vier Köche den vier Willicher Stadtteilen die Gäste in ihren Restaurants mit kreativen Jubiläumsmenüs aus saisonalen und regionalen Produkten sowie nachhaltig hergestelltem „Tue-Gutes-Spendenbrot“. Zehn Prozent des Menüpreises (und 50 Prozent des Brotpreises) gehen als Spende an den Verein Tafel Willich, der mit 80 Helferinnen und Helfern ehrenamtlich aktiv ist, mit einem Kühlfahrzeug Lebensmittel bei lokalen Betrieben für Menschen in sozialen Notlagen einsammelt und aktuell etwa 1300 Personen unterstützt – 460 davon Kinder.