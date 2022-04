Sturm am Donnerstagabend in Willich : Viele umgestürzte Bäume in Neersen und Schiefbahn

Willich Alle Hände voll zu tun hatte die Willicher Feuerwehr am Donnerstagabend. Grund dafür waren zahlreiche Sturmböen und Starkregenniederschläge, die in Kombination Schäden in den Stadtteilen Willichs anrichteten.

Los ging es gegen 19.10 Uhr. In Schiefbahn war an der Hochstraße ein 15 Meter langer Baum auf die Straße gestürzt, er wurde mit einer Säge zerkleinert und von der Straße geschafft. Fast zeitgleich ereignete sich Ähnliches an der Haupstraße in Neersen. An der Florastraße musste der Löschzug Schiefbahn gegen 19.30 Uhr einen weiteren großen Baum beiseiteschaffen, der ein Auto unter sich begraben hatte. Weil weitere Bäume umzustürzen drohten, wurde der Bereich abgesperrt. Am Minoritenplatz und an der Virmondstraße in Neersen hatten sich Werbeplakate aus der Verankerung gelöst und drohten, umzufallen. In Schiefbahn, am Franz-Nauen-Weg drohte gegen 22 Uhr ein weiterer Baum auf ein Haus zu stürzen. Die Feuerwehr entlastete den Baum über die Drehleiter so, dass keine akute Gefahr mehr von ihm ausging.